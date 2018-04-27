В Москве прошла репетиция парада к 9 мая

В ночь с 26 на 27 апреля в столице прошла первая репетиция Парада Победы. В шествии приняли участие 33 парадных расчета пеших колонн, более 12 тысяч военнослужащих, свыше 150 боевых машин.
Ночная репетиция парада началась одновременно с боем курантов — в 22:00 на Красную площадь вынесли Знамя Победы и российский флаг.
© Полина Наседкина / Москва меняется
Горожане могли увидеть беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», боевые машины поддержки танков «Терминатор-2», гусеничных роботов-саперов, арктические варианты зенитных комплексов и другие образцы вооружения.
© Полина Наседкина / Москва меняется
Следующие ночные репетиции парада Победы на Красной площади запланированы на 3 и 6 мая.
© Полина Наседкина / Москва меняется