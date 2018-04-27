Ещё
В Москве прошла репетиция парада к 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошла ночная репетиция парада к 9 мая 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
В ночь с 26 на 27 апреля в столице прошла первая репетиция Парада Победы. В шествии приняли участие 33 парадных расчета пеших колонн, более 12 тысяч военнослужащих, свыше 150 боевых машин.
Ночная репетиция парада началась одновременно с боем курантов — в 22:00 на Красную площадь вынесли Знамя Победы и российский флаг.
© Полина Наседкина / Москва меняется
Горожане могли увидеть беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», боевые машины поддержки танков «Терминатор-2», гусеничных роботов-саперов, арктические варианты зенитных комплексов и другие образцы вооружения.
© Полина Наседкина / Москва меняется
Следующие ночные репетиции парада Победы на Красной площади запланированы на 3 и 6 мая.
© Полина Наседкина / Москва меняется
Москва меняется: последние новости
В 36 парках Москвы организуют летние занятия по йоге На «фиолетовой» ветке метро произошел сбой в движении поездов В начале мая в Москве расцветут сакуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ168
Поставим Макаревича на место632
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна85
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение