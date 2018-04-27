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В Рязани 1 мая изменится схема движения общественного транспорта
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В Рязани 1 мая изменится схема движения общественного транспорта 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с временным перекрытием движения транспорта на Первомайском проспекте от пересечения с Вокзальной улицей до Соборной площади 1 мая с 07:30 до 11:30 изменится движение городского пассажирского транспорта.
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