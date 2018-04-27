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В столице открылся сезон фонтанов
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В столице открылся сезон фонтанов 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
На Биржевой площади в столице заработал фонтан. Одновременно с ним запустили и другие водные объекты города.
«На этом месте когда-то была парковка, неухоженное, неуютное место. В прошлом году в рамках программы «Моя улица» были отремонтированы Рыбный, Безымянный и Богоявленский переулки», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Фонтаны будут радовать москвичей до 1 октября, а при благоприятной погоде их закрытие немного отсрочат.
К слову, в настоящее время завершается реконструкция еще двух фонтанов напротив Государственного центрального концертного зала «Россия». Также летом на площади между реконструируемым бассейном и выходом станции метро «Воробьевы горы» откроется сухой фонтан.
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