В столице открылся сезон фонтанов

На Биржевой площади в столице заработал фонтан. Одновременно с ним запустили и другие водные объекты города.

«На этом месте когда-то была парковка, неухоженное, неуютное место. В прошлом году в рамках программы «Моя улица» были отремонтированы Рыбный, Безымянный и Богоявленский переулки», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Фонтаны будут радовать москвичей до 1 октября, а при благоприятной погоде их закрытие немного отсрочат.

К слову, в настоящее время завершается реконструкция еще двух фонтанов напротив Государственного центрального концертного зала «Россия». Также летом на площади между реконструируемым бассейном и выходом станции метро «Воробьевы горы» откроется сухой фонтан.