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Меры безопасности на столичном транспорте будут усилены на период майских праздников
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Меры безопасности на столичном транспорте будут усилены на период майских праздников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Администрация Тамбовской области
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Во время майских праздников будут действовать усиленные меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Будет увеличено количество досмотров. Более 11 тыс. работников служб безопасности транспортных предприятий, более 5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии будут дежурить на городском транспорте. На досмотровых зонах при входах на станции метро усилен досмотр пассажиров. В случае возникновения ЧП в метро обеспечена круглосуточная готовность аварийно-восстановительных бригад», — заявил М. Ликсутов.
Он отметил, что на время праздников объекты наземного городского транспорта включены в маршруты патрулирования патрульно-постовых служб МВД России.
«Кроме того, на пригородном железнодорожном сообщении и «Аэроэкспрессе» усилен контроль за соблюдением мер безопасности на объектах инфраструктуры и организовано патрулирование сотрудниками транспортной полиции. Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам», — заключил М. Ликсутов.
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