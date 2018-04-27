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9 мая перекроют движение в районе Тверской и набережных
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Для «Бессмертного полка» перекроют движение в районе Тверской и набережных 

Москва24 56 минут назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На время шествия "Бессмертный полк" 9 мая в столице перекроют движение в районе улицы Тверская и центральных набережных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя информационного центра транспортного комплекса.
Перекрытия будут будут действовать на участках Ленинградского проспекта (от станции метро "Динамо", улицы 1-я Тверская-Ямская, улицы Тверская, улицы Моховая, Театрального проезда, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Большого Москворецкого моста.
Во время шествия с 15:00 до 19:00 в День Победы на этих улицах будут перекрыты все полосы.
В колонне "Бессмертного полка" пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. По данным организаторов, в акции примут участие 700 тысяч человек. Сбор участников начнется с 13:00, а само шествие — в 15:00.
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