9 мая перекроют движение в районе Тверской и набережных

Для «Бессмертного полка» перекроют движение в районе Тверской и набережных

На время шествия "Бессмертный полк" 9 мая в столице перекроют движение в районе улицы Тверская и центральных набережных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя информационного центра транспортного комплекса.

Перекрытия будут будут действовать на участках Ленинградского проспекта (от станции метро "Динамо", улицы 1-я Тверская-Ямская, улицы Тверская, улицы Моховая, Театрального проезда, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Большого Москворецкого моста.

Во время шествия с 15:00 до 19:00 в День Победы на этих улицах будут перекрыты все полосы.

В колонне "Бессмертного полка" пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны. По данным организаторов, в акции примут участие 700 тысяч человек. Сбор участников начнется с 13:00, а само шествие — в 15:00.