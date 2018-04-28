Напольную навигацию нанесли на платформе станции МЦК «Площадь Гагарина»

Напольная навигация появилась на платформе станции Московского центрального кольца (МЦК) «Площадь Гагарина». Об этом говорится в официальном сообществе МЦК в соцсети «ВКонтакте».

«На транспортно-пересадочном узле «Площадь Гагарина» нанесли первую в истории МЦК напольную навигацию на платформе. Пока на одной, но в одну из ближайших ночей планируем нанести разметку на второй. Делаем это ночью, чтобы не создавать неудобств. Кстати, «Площадь Гагарина» — самый популярный ТПУ с самым большим пассажиропотоком. Вчера, к примеру, им воспользовались 40 тыс. пассажиров. Для сравнения: на втором месте «Ботанический сад» с пассажиропотоком 28 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на платформе появились «полоса безопасности» (линия, за которую нельзя заступать) и указатели, обозначающие место открытия и закрытия дверей.

«Это, как мы планируем, должно помочь при посадке и высадке из «Ласточек», чтобы не гадать и не бегать по платформе с мыслями «а где этот вагон остановится». ТПУ «Площадь Гагарина» — пилотная площадка. Мы оценим эффективность новой навигации, в том числе по вашим отзывам, и, если разметка себя оправдает, разместим на других платформах. Это абсолютно новый формат навигации на железной дороге, примененный впервые. Нам потребуется немного времени, чтобы на 100% синхронизировать остановку вагона с разметкой. Просим вас отнестись с пониманием», — отмечается в сообщении.