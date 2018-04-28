На МЦК появилась напольная навигация

На станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца впервые на железной дороге нанесли напольную навигацию. Она появилась на платформе и обозначает место открытия дверей, а также полосу безопасности.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, навигационные полосы нанесли минувшей ночью, чтобы не мешать работами пассажирам. Полосы, обозначающие место открытия дверей, должны помочь при посадке в "Ласточки" — пассажирам больше не придётся гадать, где именно останавливающимся двери и бегать по платформе.

Пока что навигация нанесена в качестве эксперимента. Железнодорожники взяли самую популярную станцию (через ТПУ ежедневно проходят порядка 40 тысяч пассажиров). Если она понравится людям, такие же полоски появятся и на других станциях.

Также в МЖД просят с пониманием отнестись к тому, что машинистам понадобится некоторое время для синхронизации остановки поезда с разметкой.

В столичном метрополитене также экспериментировали с подобной разметкой — ее следы до сих пор сохранились на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской ветки. Тем не менее, в метрополитене она не прижилась, и подземка сделала выбор в пользу навигации с указанием направлений выхода и пересадок.