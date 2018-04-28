Ещё
На МЦК появилась напольная навигация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На МЦК появилась напольная навигация 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Пресс-служба МЖД
На станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца впервые на железной дороге нанесли напольную навигацию. Она появилась на платформе и обозначает место открытия дверей, а также полосу безопасности.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, навигационные полосы нанесли минувшей ночью, чтобы не мешать работами пассажирам. Полосы, обозначающие место открытия дверей, должны помочь при посадке в "Ласточки" — пассажирам больше не придётся гадать, где именно останавливающимся двери и бегать по платформе.
Пока что навигация нанесена в качестве эксперимента. Железнодорожники взяли самую популярную станцию (через ТПУ ежедневно проходят порядка 40 тысяч пассажиров). Если она понравится людям, такие же полоски появятся и на других станциях.
Также в МЖД просят с пониманием отнестись к тому, что машинистам понадобится некоторое время для синхронизации остановки поезда с разметкой.
В столичном метрополитене также экспериментировали с подобной разметкой — ее следы до сих пор сохранились на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской ветки. Тем не менее, в метрополитене она не прижилась, и подземка сделала выбор в пользу навигации с указанием направлений выхода и пересадок.
Российская Газета: последние новости
Первого мая в Москве перекроют центральные улицы Власти Москвы объявили о строительстве новой ветки метро Пробки в Москве достигли 9 баллов
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян309
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами144
Анонсировано повышение пенсионного возраста680
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение