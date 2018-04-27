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В столице начали бить фонтаны
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В столице начали бить фонтаны 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В Москве включили фонтаны, они будут работать до 1 октября, сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
За восемь лет в парках, скверах и на центральных улицах города появилось порядка 200 новых фонтанов, а в течение последних двух лет отремонтировали еще 247. Так, в «Лужниках» недавно отреставрировали фонтан «Каменный цветок». Во время работ его исторический облик восстановили с максимальной точностью, а техническая составляющая была полностью обновлена.
Сейчас завершается реконструкция еще двух фонтанов напротив Государственного центрального концертного зала «Россия». А летом будет открыт сухой фонтан на площади между реконструируемым бассейном и выходом станции метро «Воробьевы горы».
Всего же городская система объединяет около 600 фонтанов. По традиции они будут работать до 1 октября, а при благоприятной погоде сезон продлят.
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