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Эскалатор на станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии открыт после капитального ремонта
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Эскалатор на станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии открыт после капитального ремонта 

Агентство «Москва» 1 час назад
На станции «Смоленская» эскалатор открыт после капитального ремонта, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
«Эскалатор на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии был выведен из эксплуатации для проведения капитального ремонта. Вестибюль станции работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на время производства работ был установлен особый режим работы вестибюля станции: по рабочим дням с 8:30 до 9:30 вестибюль работал только на выход. В это время вход на станцию был закрыт. Во время проведения работ сотрудники ремонтных бригад произвели замену лестничного полотна, тяговых цепей, поручневого устройства. Также во время капремонта была проведена ревизия рабочего и аварийного тормозов, электродвигателя, произведена замена направляющих эскалаторного наклона.
Ремонт эскалаторов необходим для безопасного передвижения пассажиров по эскалаторному наклону. Работы по капитальному ремонту являются наиболее важными по своему значению. Срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50-60 лет при условии капитальных ремонтов каждые 10-15 лет.
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