В моковских парках будут бесплатно преподавать более 20 видов йоги

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Бесплатные занятия йогой под открытым небом в столичных парках начнут проводить с 1 июня, сообщается в пятницу на портале мэра и столичного правительства

"Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги", — цитирует портал пресс-службу Мосгорпарка.

Независимо от уровня подготовки все желающие смогут изучить более 20 видов йоги: как популярные направления, такие как хатха или кундалини, так и необычные ее виды, например йогу для лица или йогу смеха, отмечается в сообщении.

Занятия будут проходить до конца лета в 36 московских парках, с полным списком можно ознакомиться на портале. Предварительная запись не потребуется.