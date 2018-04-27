Ещё
В моковских парках будут бесплатно преподавать более 20 видов йоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

В моковских парках будут бесплатно преподавать более 20 видов йоги 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Бесплатные занятия йогой под открытым небом в столичных парках начнут проводить с 1 июня, сообщается в пятницу на портале мэра и столичного правительства.
"Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги", — цитирует портал пресс-службу Мосгорпарка.
Независимо от уровня подготовки все желающие смогут изучить более 20 видов йоги: как популярные направления, такие как хатха или кундалини, так и необычные ее виды, например йогу для лица или йогу смеха, отмечается в сообщении.
Занятия будут проходить до конца лета в 36 московских парках, с полным списком можно ознакомиться на портале. Предварительная запись не потребуется.
ТАСС: последние новости
Собянин: система распознавания лиц в метро Москвы за два месяца нашла девять разыскиваемых Время следования "Сапсана" между Москвой и Питером может сократиться на 5 минут Митинг против блокировки Telegram пройдет в Москве 30 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна57
Что Меркель отдаст за российский газ86
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Морской авиации России предрекли смерть564
Трамп сообщил о ночевке в Москве16
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение