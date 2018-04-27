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Москвичей обучат йоге
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Москвичей обучат йоге 

Мослента 1 час назад
Фото: Бирюлево Восточное
Бесплатные занятия по йоге будут проходить в 36 столичных парках с 1 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Всего москвичам будут преподавать более 20 видов йоги. Среди них будут как популярные направления — хатха или кундалини, так и необычные — например, йога для лица или йога смеха.
Занятия будут проводить три раза в сутки в течение всего лета. Подробное расписание появится на сайте парков за несколько дней до начала уроков. Предварительная запись на них не требуется. Однако если на улице будет холоднее плюс 18 градусов, тренировки отменят.
Летний сезон в московских парках начнется 1 мая.
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