Бесплатные занятия йогой организуют в 36 столичных парках летом

Летом 2018 г. желающие смогут посетить бесплатные занятия йогой в парках города. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«1 июня в 36 парках столичного департамента культуры стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. За подробным расписанием можно следить на сайте парков, его опубликуют за несколько дней до старта уроков. Посещать тренировки горожане смогут до 31 августа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Мосгорпарка пояснили, что программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги. При этом инструкторы познакомят желающих с более чем с 20 видами йоги. Например, посетители парков смогут повторить или освоить новые асаны и пранаямы (дыхательные упражнения) хатха-йоги, кундалини-йоги, аштанга-виньяса-йоги, каула-йоги и power-йоги. Все эти виды сочетают в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку.