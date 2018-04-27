Центр Тюмени перекроют из-за репетиции парада

Центральные улицы Тюмени из-за репетиции парада ко Дню Победы перекроют 4 и 7 мая.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области, ограничения для движения транспорта по улице Республики на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев будут действовать с 18.30 до 22.00 часов.

«Для пропуска пеших колон и спецтехники, на время их прохождения будет ограничено движение: на улице Ленина от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, на улице Орджоникидзе от улицы Хохрякова до улицы Герцена, на улице 8-е Марта от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Водопроводной от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Первомайской от улицы Хохрякова до улицы Герцена», — отмечают в пресс-службе ведомства.