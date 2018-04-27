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Центр Тюмени перекроют из-за репетиции парада
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Центр Тюмени перекроют из-за репетиции парада 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Центральные улицы Тюмени из-за репетиции парада ко Дню Победы перекроют 4 и 7 мая.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области, ограничения для движения транспорта по улице Республики на участке от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев будут действовать с 18.30 до 22.00 часов.
«Для пропуска пеших колон и спецтехники, на время их прохождения будет ограничено движение: на улице Ленина от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев, на улице Орджоникидзе от улицы Хохрякова до улицы Герцена, на улице 8-е Марта от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Водопроводной от улицы Хохрякова до улицы Ленина, на улице Первомайской от улицы Хохрякова до улицы Герцена», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Фото Евгения Поторочина
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