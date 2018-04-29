С. Собянин: Новыми маршрутами сети «Магистраль» пользуются уже 540 тыс. человек

Новыми маршрутами сети наземного общественного транспорта «Магистраль» пользуются уже 540 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

«До открытия маршрутной сети «Магистраль» наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тыс. пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тыс. человек. И это в основном экономически активные пассажиры», — написал мэр

Как в свою очередь рассказал Агентству «Москва» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , для того, чтобы пассажиры поняли преимущества поездок по выделенным полосам, оценили удобство новых маршрутов, остановок и транспортных узлов потребовалось время. Он отметил, что на рост количества поездок также повлияла отмена турникетов на ряде маршрутов, что позволило увеличить скорость движения.

«Передвижение на автобусах выбирают молодые работающие горожане, которые экономят свое время. Москвичи привыкают к разумному использованию автомобиля и пересаживаются из своих машин на общественный транспорт, метро, «Магистраль», велопрокат и другие удобные способы передвижения, не зависящие от дорожной ситуации», — уточнил М. Ликсутов.

Он выразил уверенность, что со временем сеть «Магистраль» станет еще востребованнее.

«Сегодняшние 540 тыс. — не предел, поэтому мы продолжаем «настраивать» маршрутную сеть, вводить новые участки выделенных полос и держим строгий контроль за передвижением по ним при помощи дорожных камер», — заключил М. Ликсутов.