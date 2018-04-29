Ещё
С. Собянин: Новыми маршрутами сети «Магистраль» пользуются уже 540 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин: Новыми маршрутами сети «Магистраль» пользуются уже 540 тыс. человек 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Ваши соседи
Новыми маршрутами сети наземного общественного транспорта «Магистраль» пользуются уже 540 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
«До открытия маршрутной сети «Магистраль» наземный транспорт в центре Москвы перевозил 150 тыс. пассажиров в день. Сейчас новыми маршрутами пользуются уже 540 тыс. человек. И это в основном экономически активные пассажиры», — написал мэр.
Как в свою очередь рассказал Агентству «Москва» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для того, чтобы пассажиры поняли преимущества поездок по выделенным полосам, оценили удобство новых маршрутов, остановок и транспортных узлов потребовалось время. Он отметил, что на рост количества поездок также повлияла отмена турникетов на ряде маршрутов, что позволило увеличить скорость движения.
«Передвижение на автобусах выбирают молодые работающие горожане, которые экономят свое время. Москвичи привыкают к разумному использованию автомобиля и пересаживаются из своих машин на общественный транспорт, метро, «Магистраль», велопрокат и другие удобные способы передвижения, не зависящие от дорожной ситуации», — уточнил М. Ликсутов.
Он выразил уверенность, что со временем сеть «Магистраль» станет еще востребованнее.
«Сегодняшние 540 тыс. — не предел, поэтому мы продолжаем «настраивать» маршрутную сеть, вводить новые участки выделенных полос и держим строгий контроль за передвижением по ним при помощи дорожных камер», — заключил М. Ликсутов.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы рассмотрят идею строительства канатной дороги от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» Эскалатор на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро открыли после ремонта Красную площадь закроют для посещения 4-9 мая из-за подготовки к торжественным мероприятиям
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно304
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас104
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера245
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына80
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок52
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение