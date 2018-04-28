Ряд маршрутов наземного транспорта изменится в Москве 1 мая из-за проведения массовых мероприятий

Ряд маршрутов наземного транспорта будет изменен в Москве 1 мая 2018 г. в связи с проведением массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города 1 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала движения до окончания мероприятий автобусы «м5» будут следовать от Нагорного бульвара до станции метро «Добрынинская»; №158 — от 3-го Павелецкого проезда до ул. Балчуг; №255 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская». С 7:40 до окончания мероприятий автобусы «м1» будут следовать от ул. Кравченко до станции метро «Октябрьская».

Кроме того, с 8:00 до окончания мероприятий автобусы «м2» будут следовать от остановки «Фили» до гостиницы «Украина»; «м3» — на участках от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Семеновская» до сада им. Н. Баумана; «м6» — на участках от Силикатного завода до станции метро «Краснопресненская» и от станции метро «Нагатинская» до станции метро «Добрынинская»; «м10» — от ул. Лобненская до станции метро «Маяковская»; «м27» — от Карачаровского путепровода до станции метро «Лубянка»; №38 — от Рижского вокзала до станции метро «Трубная»; №101, 904 — до Белорусского вокзала; №144 — от станции метро «Теплый Стан» до станции метро «Октябрьская». Автобусы «м7», «м8», «м9», «т25», №122 могут работать с увеличенными интервалами.

В свою очередь троллейбусы «м4», №4, 7 будут следовать до станции метро «Октябрьская»; №8 — от Москворецкого рынка до станции метро «Нагатинская».