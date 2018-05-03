Ещё
Ограничения движения в центре Москвы снимут к утру пятницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог

Ограничения движения в центре Москвы снимут к утру пятницы 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Столичный центр организации дорожного движения попросил водителей отказаться сегодня от поездок за рулем: в 17:00 улицы в Москве начнут перекрывать из-за проведения репетиции военного парада, и ограничения снимут только к утру следующего дня.
Напомним, в 17:00 начнут перекрывать улицу Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, затем Баррикадную улицу, часть Садового кольца до Тверской, Тверскую от Триумфальной площади до Охотного ряда, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Старую и Новую площади, набережные от Гончарной до Болотной, Воздвиженку, Новый Арбат, а также Новинский бульвар.
Российская Газета: последние новости
Какие улицы будут перекрыты в Москве 3-9 мая На двух московских улицах уложат маты для снижения вибрации трамваев Россия впервые показала семейство ударных беспилотников
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе347
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы106
Россияне побили рекорд бегства в США384
ЦБ резко повысил курс доллара107
Путин обойдется без кортежа123
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Летчики пытались спасти Су-30СМ
Армия
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
00:28
В городе зацвели яблони и груши
Новости Москвы
00:28
В Москве расцвел Петров крест
Новости Москвы
31:31
Фестиваль ГТО пройдет 5 мая
Новости Москвы
00:16
Показали роскошный отдых украинского политика
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение