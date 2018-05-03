Ограничения движения в центре Москвы снимут к утру пятницы

Столичный центр организации дорожного движения попросил водителей отказаться сегодня от поездок за рулем: в 17:00 улицы в Москве начнут перекрывать из-за проведения репетиции военного парада, и ограничения снимут только к утру следующего дня.

Напомним, в 17:00 начнут перекрывать улицу Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, затем Баррикадную улицу, часть Садового кольца до Тверской, Тверскую от Триумфальной площади до Охотного ряда, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Старую и Новую площади, набережные от Гончарной до Болотной, Воздвиженку, Новый Арбат, а также Новинский бульвар.