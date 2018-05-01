Маршруты городского транспорта Москвы изменятся 1 мая

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Маршруты городского наземного транспорта Москвы изменятся 1 мая в связи с проведением массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

"В связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города изменяются маршруты наземного транспорта", — говорится в сообщении.

Так, до окончания мероприятий автобусы №158 проследует от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг; №255 — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская». С 8:00 до окончания мероприятий автобусы № м2 будут следовать от остановки «Фили» до гостиницы «Украина»; № м3 — на участках от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до сада им. Баумана; №101, 904 — до Белорусского вокзала; №144 — от метро «Теплый Стан» до метро «Октябрьская». Автобусы № м7, м8, м9, т25, 122 могут работать с увеличенными интервалами.

\Троллейбусы № м4, 4, 7 будут следовать до метро «Октябрьская»; №8 — от Москворецкого рынка до метро «Нагатинская».

В связи с проведением шествия на улице Заморенова с 12:00 до окончания мероприятий троллейбусы №35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; №66 — от метро «Филевский парк» до Белорусского вокзала. Автобусы №152 будут следовать от Филевского бульвара до метро «Улица 1905 года». С 14:00 до окончания мероприятий автобусы № м6, т18, т79, 12, 64, 850, 869 и троллейбусы № 54 могут работать с увеличенными интервалами.

Безопасность на транспорте

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отмечал, что в праздничный день задействуют максимальное количество городского подвижного состава. «Будут усилены маршруты, которые проходят к Парку Победы на Поклонной горе. Метро и Московское центральное кольцо будут работать до 1:00 ночи», — сказал Ликсутов.

Кроме того, по словам заммэра, 1 мая все городские парковки в Москве будут бесплатными. Полная информация по изменению работы транспорта размещена на городских онлайн-порталах правительства Москвы

Для обеспечения безопасности и на транспорте задействуют 5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. «Особые меры безопасности будут приняты на объектах транспорта. В общей сложности более 5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии будут заниматься только объектами транспорта. Уверен, что сделаем все возможное для того, чтобы работа всех городских транспортных служб прошла хорошо», — заключил заммэра.