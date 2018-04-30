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Конкурс на организацию 24 новых автобусных маршрутов проведут в Москве до конца мая
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Конкурс на организацию 24 новых автобусных маршрутов проведут в Москве до конца мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта будет проведен в Москве до конца мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Конкурс на организацию 24 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта будет разыгран в Москве до конца мая. Новые маршруты будут проходить в Восточном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном округах, а 13 из них по территории ТиНАО», — заявил М. Ликсутов.
По его словам, на новых маршрутах будут работать автобусы различной вместимости в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока.
«Так, на 16 новых маршрутах будут курсировать автобусы большой вместимости, на трех — средней, и еще пять маршрутов будет отдано на обслуживание транспорту малой вместимости. Всего на новых маршрутах будет работать порядка 160 автобусов разного класса», — добавил М. Ликсутов.
Заммэра напомнил, что до конца 2018 г. в Москве начнут работать 29 новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Они будут перевозить более 54 тыс. человек в сутки.
«По пяти из них конкурсы уже прошли, государственные контракты заключены с коммерческими компаниями «Транспорт 21 век» и «Гортакси». Они будут обслуживать маршруты №333, 580, 551к, 456к, 324. Инвестиции коммерческих перевозчиков в приобретение современного подвижного состава при применении лизинговых финансовых схем составят около 2,5 млрд руб.», — заключил М. Ликсутов.
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