В. Жидкин: Решение по маршруту прохождения линии метро от станции «Столбово» до Троицка примут летом

«Есть две фактора, которые могут существенно повлиять на выбор трассировки ветки метро от «Столбово» до Троицка. Причем выбор в основном под вопрос на сегодняшний момент только в районе пос. Мосрентген. Там располагается агрокластер «Фудсити», туда приезжает большое количество грузового автотранспорта. Нам необходима площадка для отстоя этих фур, чтобы они не стояли на Калужском шоссе. Площадка у самого «Фудсити» недостаточно вместительная», — сказал В. Жидкин.

По его словам, также обсуждается вопрос, как пройдет линия непосредственно рядом с Троицком. «Еще окончательно мы не приняли решение в районе самого Троицка. Процесс находится в завершающей стадии, в ближайшие два-три месяца мы примем окончательное решение. Нам необходимо увязать все факторы, в том числе движение общественного транспорта, расположение стоянок и другие факторы. Но при этом проектирование линии в границах старой Москвы уже идет. Линия пройдет через „Столбово“, это станция будет смежной при любых вариантах», — заключил В. Жидкин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , что движение на участке Сокольнической линии столичного метро на участке от станции «Саларьево» до Столбово» планируется запустить до конца года.

Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей», до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.

Планируется, что линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.

Далее от станции «Столбово» линия пойдет в Троицк. В настоящий момент рассматривается два варианта продления линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории пос. Десеновское в Троицк. Предполагается, что протяженность этого участка составит 13 км, на котором будет создано пять новых станций. Второй вариант предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и пос. Десеновское. Этот вариант включает себя шесть станций метро, протяженность участка — 15 км.