Жара в Москве: «майские» здорового человека

Прогноз погоды в Москве с 27 апреля по 4 мая

Погода наконец-то даст москвичам возможность передохнуть от шторма и проливных дождей. На майские праздники дневная температура воздуха поднимется до +26°C, а осадки ожидаются лишь местами — в общем, перспективы самые радужные. Власти очищают улицы от пыли и грязи, готовят развлекательные программы, а рестораны ждут москвичей на своих летних верандах.

На фоне роста атмосферного давления в пятницу, 27 апреля, дождей в Москве станет меньше, однако совсем они не прекратятся. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Ночь, например, выдастся сухая, с температурой +3…+5°С, а вот днем возможен небольшие кратковременные осадки с комфортной температурой +15…+17°C. Ветер ожидается юго-западный, 2-7 м/с, атмосферный фон нормальный, 745 мм рт. ст.

В субботу очередной атмосферный фронт принесет в Москву дождевые облака, осадки выпадут преимущественно днем, хотя температура воздуха существенно не изменится.

Ветер западный, 3-8 м/с, атмосферное давление поднимется до 748 мм рт. ст.

После шестого, кажется, самого длинного рабочего дня недели порадуйте себя живой музыкой в исполнении уличных певцов. До 9 мая в столице будет проходить открытый международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella». К примеру, в 19:00 на крыше по адресу улица Арбат, вл. 12, строение 2, споет обладательница меццо-сопрано Майя Полякова. Еще одна певица Светлана Шишкина исполнит песни для москвичей в 19:30 на балконе отеля «Савой».

29 апреля, в воскресенье, в столице будет неуклонно теплеть, при этом ситуация с осадками сохранится. Ночью без осадков — любителем загулов на радость, а вот днем временами возможны дождь и гроза. Теперь о температуре: в темное время суток, по прогнозам, будет +6…+8°C, а вот ближе к полудню воздух прогреется до +17…+19°C. Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферный фон продолжит карабкаться вслед за столбиками термометров ввысь и составит в этот день 750 мм рт. ст.

Настроиться на длинные майские праздники 29 апреля предлагаем в парке «Садовники» — там с 12:00 до 18:00 на площадке у главной сцены пройдет выставка собак. Среди участников — большие и маленькие, пушистые и короткошерстные питомцы. Любой из них сможет в этот день уйти с вами — нужно лишь пройти собеседование с опекуном животного и предъявить паспорт.

С началом новой недели погода наладится. Ну еще бы — когда понедельник не просто выходной, а выходной с выходным еще и на следующий день! Ночная температура прогнозируется в диапазоне +5…+10°C. Днем 30 апреля в Москве обойдется без осадков — и при этом ожидается +15…+20°C. Ветер ослабеет до 1-6 м/с, тогда как атмосферное давление явно не намерено сдавать своих позиций: 751 мм рт. ст.

На Первомай ночью ожидается +9…+14°C (прошлым летом москвичи и о такой дневной температуре мечтали). После рассвета же она поднимется до совсем уж фантастических +21…+26°C. Однако не все горожанам праздники, коту Масленица и другие поговорки, спускающие с небес на землю. Синоптики не исключают кратковременные дожди и грозы. Ветер во вторник юго-западный, 4-9 м/с, атмосферный фон — 745 мм рт. ст.

К 1 мая власти очистят от пыли и грязи около двух тысяч мостов, памятников, фонтанов, набережных и тоннелей.

Приняв контрастный душ, Москва будет готова принять вас на своих улицах. Отправляйтесь в парк Горького — там с утра проведут занятия по йоге и медитации, а позже у пруда все желающие смогут принять участие в массовом забеге.

В саду «Эрмитаж» пройдут концерты классической музыки. Там же вы сможете купить живые цветы и дизайнерские вещи для дома.

В среду из-за влияния атмосферного фронта погода будет пасмурной, совсем как большинство лиц, встреченных в этот день по дороге к работе или учебе. Ночью 2 мая ожидается +5…+10°C, дневная температура составит +13…+18°C, пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферное давление по-прежнему повышенное, 749 мм рт. ст.

3 мая, в четверг, атмосферный фон повысится сразу до до 754 мм рт. ст. За счет этого москвичей ожидает солнечный погожий день без осадков, ни слишком холодный, ни слишком жаркий: ночью +3…+8°C, днем — до +13…+18°C. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

На ВДНХ в этот день превратится в рай для интересующихся историей классического рок-н-ролла. В павильоне Книги пройдет лекция «Человек, который упал на землю», посвященная жизни и творчеству Дэвида Боуи . Вы узнаете о том, как он превратился из никому неизвестного парня с окраины Лондона в кумира миллионов. Вход на мероприятие свободный, однако не забудьте предварительно зарегистрироваться.

К пятнице, 4 мая, в Москве сохранится сухая, солнечная погода без осадков. Ночью будет +3…+8°C, днем ожидается +13…+18°C. Ветер восточный, 2-7 м/с, атмосферный фон самый высокий за неделю: 757 мм рт. ст.

Московский зоопарк с 1 мая начнет открываться в 07:30 — при этом до 9:30 можно будет купить билеты со скидкой 40%. Ранние посетители смогут увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, а также посмотреть, как завтракают гималайские медведи. Вечерним посетителям повезет не меньше — они смогут понаблюдать за львами, рысями и, если повезет, за капризным манулом, который наконец-таки доволен погодой.