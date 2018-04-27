В Саратовской области пройдёт ежегодный фестиваль тюльпанов 

Фестиваль тюльпанов в Саратовской области попал в ТОП-10 мероприятий для посещения туристов, также представлен фестиваль ледоколов В Санкт-Петербурге, фестиваль еды «Крупная рыба» в Калининградской области и праздник «Пиона» в Белгородской области, сообщает сайт ТурСтат.
Примечательно, что данные мероприятия вошли в рейтинг из-за своей уникальности и привлекательности для туристов.
Напомним, в 2018 году фестиваль тюльпанов пройдет 5 и 6 мая в Куриловской степи под Новоузенском в Саратовской области. Для гостей фестиваля подготовлена концертная программа, площадки с национальной едой, скачки и ярмарка.