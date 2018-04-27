Более 20 видов йоги будут преподавать в парках летом

Более 20 видов йоги будут преподавать в столичных парках летом

Занятия по йоге стартуют с 1 июня в 36 городских парках. Посетить уроки можно будет утром, днем и вечером. Тренировки завершатся 31 августа.

Под открытым небом планируется преподавать не только популярные направления — хатха или кундалини, но и не обычные виды: йогу для лица или йогу смеха. Записываться на занятия не нужно, достаточно взять с собой коврик и прийти в удобной одежде. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы, их в столице пять: Гончаровский, Бабушкинский, "Фили", "Воробьевы горы" и "Кузьминки". Отменять тренировки будут, если температура воздуха упадет ниже плюс 18 градусов.

"Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги", — цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства Москвы

В парках можно будет познакомиться с 20 видами йоги, включая аштанга-виньяса-йогу, каула-йогу и power-йогу. Все практики сочетают в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку.

Необычные омолаживающие занятия по йоге для лица проведут в Таганском парке. Упражнения помогут разработать разные мышцы лица и шеи, теряющие тонус со временем. Во время занятий участники будут одновременно делать смешные гримасы и массаж лица. Благодаря этим и другим упражнениям кожа становится более гладкой и молодой. Практика предупреждает остеохондроз шейного отдела позвоночника, глазные и лор-болезни.

В Парке Горького москвичей научат правильно смеяться. Хасья-йога основана дыхательных и легких физических упражнениях, которые вызывают естественный смех, тем самым снимая нервное напряжение. На групповых занятиях эффект усиливается. Ученики выполнят комплекс асан, направленный на снятие мышечного и нервного напряжения, кроме того им предстоит следовать заданиям, призванным рассмешить себя и других участников мастер-класса.

Более спокойные занятия под живую музыку проведут в музее-заповеднике "Царицыно". Участники смогут медитировать, выполнять асаны и пранаямы и петь мантры под гитарный аккомпанемент.

Полный список парков, которые организуют занятия на свежем воздухе можно посмотреть здесь. А точное расписание занятий — на сайте самих парков.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в столичных парках стартует летний сезон. Праздничную программу подготовила 21 территория для отдыха. Самый широкий перечень мероприятий — у Парка Горького.

Для любителей активного образа жизни в 26 парках будут доступны уроки танцев. В новом сезоне также можно будет опробовать мастер-классы по капоэйре и цирковому искусству.