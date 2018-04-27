Бесплатные занятия по 20 видам йоги пройдут в парках Москвы этим летом

В столичных парках пройдут бесплатные занятия йогой по 20 различным направлениям, бесплатные уроки продлятся до 31 августа, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы

«Первого июня в 36 парках столичного департамента культуры стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. За подробным расписанием можно следить на сайте парков, его опубликуют за несколько дней до старта уроков. Посещать тренировки горожане смогут до 31 августа», — говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут изучить как популярные направления йоги, такие как хатха или кундалини, так и необычные ее виды, например, йогу для лица или йогу смеха. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы, — это Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», «Воробьевы горы» и «Кузьминки». При температуре воздуха ниже 18 градусов тренировки отменят.

«Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги», — пояснил сотрудник пресс-службы Мосгорпарка.

Как добавляется на сайте, инструкторы познакомят учеников более чем с 20 видами йоги. Например, посетители парков смогут повторить или освоить новые асаны и пранаямы (дыхательные упражнения) хатха-йоги, кундалини-йоги, аштанга-виньяса-йоги, каула-йоги и power-йоги. Все эти виды сочетают в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку. Помимо популярных направлений, горожане познакомятся и с необычными видами йоги.

«Летний сезон в московских парках стартует 1 мая. К этому дню праздничную программу подготовил 21 парк департамента культуры города Москвы. Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей Парка Горького», — заключается на сайте.