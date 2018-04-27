Бесплатные занятия по 20 видам йоги пройдут в парках Москвы этим летом 

В столичных парках пройдут бесплатные занятия йогой по 20 различным направлениям, бесплатные уроки продлятся до 31 августа, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.
«Первого июня в 36 парках столичного департамента культуры стартуют бесплатные занятия по йоге под открытым небом. Они будут проходить утром, днем и вечером. За подробным расписанием можно следить на сайте парков, его опубликуют за несколько дней до старта уроков. Посещать тренировки горожане смогут до 31 августа», — говорится в сообщении.
Как добавляется на сайте, все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут изучить как популярные направления йоги, такие как хатха или кундалини, так и необычные ее виды, например, йогу для лица или йогу смеха. Предварительная запись не требуется. Участникам нужно только взять с собой коврик и прийти в одежде, не стесняющей движений. В дождливую погоду занятия будут проводиться только в парках, где есть навесы, — это Гончаровский и Бабушкинский парки, а также «Фили», «Воробьевы горы» и «Кузьминки». При температуре воздуха ниже 18 градусов тренировки отменят.
«Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги», — пояснил сотрудник пресс-службы Мосгорпарка.
Как добавляется на сайте, инструкторы познакомят учеников более чем с 20 видами йоги. Например, посетители парков смогут повторить или освоить новые асаны и пранаямы (дыхательные упражнения) хатха-йоги, кундалини-йоги, аштанга-виньяса-йоги, каула-йоги и power-йоги. Все эти виды сочетают в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку. Помимо популярных направлений, горожане познакомятся и с необычными видами йоги.
«Летний сезон в московских парках стартует 1 мая. К этому дню праздничную программу подготовил 21 парк департамента культуры города Москвы. Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей Парка Горького», — заключается на сайте.
Парки, в которых этим летом пройдут бесплатные занятия по йоге: Парк Горького; «Воробьевы горы»; «Музеон»; «Зарядье»; парк Победы на Поклонной горе; сад «Эрмитаж»; «Сокольники»; Перовский парк; сад имени Баумана; Бабушкинский парк; «Фили»; парк 50-летия Октября; Таганский парк; детский парк имени Прямикова; усадьба Воронцово; «Красная Пресня»; «Красногвардейские пруды»; музей-заповедник «Царицыно»; «Северное Тушино»; Лианозовский парк; Гончаровский парк; Измайловский парк; парк у прудов «Радуга»; парк «Дубки»; усадьба «Алтуфьево»; парк на Ангарской улице; этнографическая деревня Бибирево; «Левобережный»; парк Северного речного вокзала; парк Олимпийской деревни; парк у Джамгаровского пруда; сквер в Олонецком проезде; ландшафтный парк «Митино»; «Борисовские пруды»; «Садовники»; «Кузьминки».