Весь Солнцевский радиус московского метро в одном фоторепортаже

Некоторое время назад я показывал вам как идут дела на станции «Рассказовка», а теперь посмотрим на все семь пусковых станций. Из-за большого объема снималось все это в несколько заходов, а в материале много не покажешь. Но, как выглядят сейчас все станции — вы увидите.

А там есть весьма интересные и спорные проекты. Поехали!

Свою прогулку мы начнем со станции «Мичуринский проспект» и спустимся на самый юг.

Это колонная трёхпролётная станция мелкого заложения. Хотя правильнее сказать, что это полуподземная станция метро. Впервые в истории Московского метрополитена из-за перепада высот вдоль проспекта частично станция мелкого заложения, частично — наземного.

С платформы будут открываться виды на будущий парк. Пока там стройка, но потом будет красота.

Оформление будет содержать отсылки к деятельности биолога Ивана Владимировича Мичурина , в честь которого был назван проспект, давший имя станции.

Над Мичуринским проспектом возведен пешеходный мост. Через него можно будет попасть во второй вестибюль и на пересадку будущей станции Большой Кольцевой Линии

Станция будет трёхуровневой: на первом уровне разместятся пути и пассажирская платформа, на втором будет организована смотровая площадка, на третьем — расположатся служебные и технические помещения

Мост также будет выполнять функцию надземного пешеходного перехода: с его помощью пешеходы смогут пересечь Мичуринский проспект, не заходя в метро.

Фасад станции планируется украсить сделанной трёхметровыми светящимися буквами надписью «Мичуринский проспект», общая длина которой составит 196 м. Эта надпись будет одновременно обозначать как название станции, так и название проспекта, на котором она расположена.

Следующая станция — «Очаково».

Первоначально она называлась «Озёрная» и очень жалко, что её переименовали. Проектное название гораздо большое подходит для такого оформления и расположения на Озерной улице.

Станция «Очаково» построена по типовому проекту, разработанному авторским коллективом под руководством Леонида Борзенкова.

Оформление станции «Очаково» будет содержать отсылки к расположенным неподалёку Очаковским прудам и Озёрной площади: на сине-зелёном фоне будет изображена водная растительность, в частности, кувшинки, и блики на воде. Где, спрашивается, царевна-лягушка?!

Проекты некоторых станций вызвали весьма неоднозначную реакцию. Но, самое главное, метро строится огромными темпами, которые раньше и не снились.

Следующая станция «Говоров», в проекте — «Терёшково».

Очень интересный будет свет на потолке. Причем в первой версии это были лампы дневного света, но потом, поняв, что устанешь их менять, заменили на светодиодные.

Колонна тоже будет с подсветкой и она будет анимированной — обещают эффект дождя.

Станция получит яркий современный дизайн, в котором основная роль отводится концепции освещения. Базовым цветом для станции выбран чёрный, кроме того, будут использованы жёлтый, белый и фиолетовый оттенки.

Максим. Он строит эту станцию.

А теперь сырный павильон станции «Солнцево»!

На оформление станций «Солнцево» и «Новопеределкино» был организован открытый международный конкурс, в который были включены требования использовать в отделке только российские материалы и уложиться по стоимости работ по оформлению в 5% от общей стоимости станции.

На станции во всю идет монтаж инженерных систем. К отделке только приступают по мере готовности фронта работ.

По проекту на платформе будут имитированы солнечные лучи, возникающие при помощи светящихся отверстий в стенах и потолке благодаря отражающим свойствам искусственных источников света.

Теперь станция «Боровское шоссе». В дальнейшем тут будет организован ТПУ.

Окно к солнцу.

Оформление будет содержать отсылки к Боровскому шоссе, именем которого названа станция. Облик станции будет обусловлен контрастным сочетанием ярко-оранжевых элементов и фонового оформления в оттенках серого цвета. Освещение напомнит городские фонари, потолок с насечками будет похожи на шоссе после дождя, а декоративные светильники — на летящие с большой скоростью автомобили.

Эскалаторы в одном из вестибюлей.

Павильоны станции и вестибюли будут оформлены в оранжевом и сером цветах.

Станция «Новопеределкино». Вариант дизайна этой станции латвийского архитектурного бюро «United Riga Architects», хотя занял и не первое место по оценкам жюри, набрал наибольшее число голосов в опросе и был объявлен победителем.

По проекту оформление станции будет стилизовано под убранство теремов и палат старой Москвы

Платформа отделана плитами из светлого гранита, перемежающимися полосами из тёмного магнезита.

На светильниках при помощи перфорированных металлических панелей будут имитированы настенные росписи в виде травяных орнаментов.

Конечная станция «Рассказовка».

Архитектурная концепция совмещает декораторский стиль ар-деко и пространство классического читального зала общественной библиотеки.

Ах…

Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

Главные элементы интерьера — колонны, задекорированные под «шкафы-картотеку». На лицевой поверхности картотечных ящиков будут нанесены QR-коды. Пол станции будет выполнен в виде ромбовидного шахматного рисунка двух типов гранита: тёмно-серый с белым и светло-серый с белым.

Путевые стены облицуют металлокерамическими панелями с рисунком в виде корешков книг.

Кружок писателей.

На данный момент это самая готовая станция из всего участка. И очень красивая:)

АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.