Собянин рассказал о пользе распознавания лиц в метро

Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в метро

Система распознавания лиц нашла в московском метро девять человек, находившихся в розыске, за последние два месяца, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр также отметил, что его удивила информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро. Кроме того, он добавил, что программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в четыре миллиарда рублей, а в три миллиона.

"За последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске", — отметил Собянин.

Также, как сообщает мэр столицы, система создана не под Чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности столичной подземки.