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Собянин рассказал о пользе распознавания лиц в метро
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Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в метро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Система распознавания лиц нашла в московском метро девять человек, находившихся в розыске, за последние два месяца, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр также отметил, что его удивила информации об обнаружении первого преступника с помощью системы распознавания лиц в метро. Кроме того, он добавил, что программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в четыре миллиарда рублей, а в три миллиона.
"За последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске", — отметил Собянин.
Также, как сообщает мэр столицы, система создана не под Чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности столичной подземки.
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