Сезон велопроката открыт. Горожан ждут приятные тарифы

В четверг, 26 апреля, в столице, несмотря на пасмурную погоду, открылась система городского велопроката. Старт сезону дал мэр Москвы Сергей Собянин . «ВМ» узнала о новшествах этого сезона.

Выстроенные ровными рядами тысячи велосипедов по всему городу готовы к прокату. Их может арендовать каждый: достаточно загрузить в мобильный телефон специальное приложение, пройти регистрацию, выбрать тариф и оплатить поездку. Всего для горожан приготовлено 4120 велосипедов, работает 430 станций проката. В аренду можно взять и один из 260 электрических велосипедов. Они представлены на 12 станциях проката.

— С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедами, в том числе велопрокатом, — сообщил Сергей Собянин во время открытия сезона у пункта проката рядом со стадионом «Лужники».

По итогам прошлого года москвичи в общей сложности проехали семь миллионов километров. Среднее время аренды составило 21 минуту. Самые популярные часы проката с 18:00 до 22:00. Чаще всего горожане предпочитают кататься по бульварам, вдоль городских магистралей и набережных.

Среди рекордсменов — москвич Виталий Леванин. Он является самым активным пользователем городского велопроката. За три года Виталий Леванин совершил 5866 поездок. За такую активность Сергей Собянин вручил москвичу годовой абонемент на все виды общественного транспорта столицы.

— Уверен, что сезон будет удачным, — сказал Сергей Собянин.

В этом году в «меню» велопроката появились новшества. К примеру, введен специальный тариф, приуроченный к чемпионату мира по футболу.

Он начнет действовать с 9 июня по 15 июля. По этому тарифу включена страховка, увеличено время бесплатного проезда с 30 до 60 минут. Для болельщиков также подготовят специальные акции на пользование системой городского велопроката. А она, к слову, только расширяет охват. С этого года велопрокат впервые заработал в районах Таганский, Басманный, Южнопортовый и Лефортово.

Важно — стоимость аренды пятый год подряд останется неизменной. Поездки до 30 минут, как и раньше, будут бесплатными. Цена аренды за сутки равна 150 рублям. Стоимость месячного билета составит 600 руб лей, а поездки по тарифу «Сезон» обойдутся в 1,2 тысячи рублей.

Во время открытия сезона велопроката Сергей Собянин поручил провести конкурс на дизайн новой городской велопарковки. Речь идет о частных лицах.

— В городе, помимо городского велопроката, который обустроен на современном, хорошем уровне, достаточно много станций парковки для частных велосипедов, — рассказал мэр. — В принципе, они не плохие, но, на мой взгляд, уже морально устарели, их облик стоит обновить.

Ценители велосипедов сами придумают оформление для парковки мечты. Отправить заявку дизайн-идеи с иллюстрациями они могут по электронной почте: veloparkovka@ mos.ru либо отдать в сервисный центр «Московский транспорт».

Победителя конкурса объявят 26 мая на сайте transport.mos.ru и на страницах в соцсетях. В качестве подарка он получит электровелосипед и абонемент на парковку в системе городского велопроката.

В планах города на пять ближайших лет ежегодно добавлять по 50 станций проката на 500 велосипедов. Тогда к 2024 году удастся выполнить еще одну задачу — все жилые и офисные районы Москвы в пределах МКАД будут охвачены велопрокатом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката с самого старта проекта. С каждым годом мы видим, что интерес жителей столицы к нему только возрастает: в 2013 году количество прокатов составило 65 тысяч, а в 2017 году эта цифра выросла уже в 40 раз и достигла 2,4 миллиона. Теперь горожане активно используют велосипеды не только для прогулок, но и для деловых поездок по городу: в прошлом году более 80 процентов поездок было совершено в транспортных целях. В новом сезоне ожидаем, что количество прокатов превысит 3 миллиона.

КСТАТИ

В четверг, 26 апреля, в столице открылся сезон фонтанов. Старт их работе дал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков во время запуска нового фонтана на Биржевой площади.

— На этом месте когда-то была парковка, неухоженное, неуютное место, — заметил Петр Бирюков. — Но в рамках программы «Моя улица» мы привели в порядок Биржевую площадь и прилегающие к ней переулки. И теперь вот площадь украсил уникальный фонтан.

Он не имеет аналогов в Москве. В жаркую погоду особые форсунки под высоким давлением будут создавать эффект тумана: над водой можно будет заметить полупрозрачные облака.