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В Мехико впервые начались дни культуры Москвы
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В Мехико впервые начались дни культуры Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерты российских исполнителей, выставки и мастер-классы народного творчества пройдут в столице Мексики в рамках начавшихся в четверг в городе Дней Москвы. Торжественная церемония открытия культурного мероприятия, организованного здесь впервые, состоялась на главной площади Мехико — Сокало, где проходит традиционная международная ярмарка дружественных культур.
"Для нас это очень важное событие в отношениях между столицами России и Мексики", — заявил глава московской делегации, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.
Он отметил, что между Москвой и Мехико установились "теплые, правильные, дружественные многолетние" связи. Вместе с ним в церемонии приняли участие представители правительства Мехико, в том числе глава департамента культуры Эдуардо Васкес, посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян.
Жители и гости Мехико получат возможность увидеть, как Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу, познакомиться с народными песнями и танцами в исполнении ансамбля "Золотое кольцо", а также побывать на выступлении Московского камерного оркестра имени А. Шнитке.
В программу делегации из российской столицы вошли встречи с мексиканскими коллегами, проведение презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Москвы, а также круглого стола по вопросам сотрудничества в области организации дорожного движения. Кроме того, ожидается подписание программы сотрудничества между зоопарками двух городов. Одновременно с этим московские эксперты посетят ряд лечебных учреждений Мехико и проведут переговоры, касающиеся тем медицинского обслуживания и обмена опытом.
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