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Выпуск №18/505 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
27 апреля в столице стартует фестиваль «Московская весна a cappella»! Посмотреть выступления участников со всего мира в ЗАО можно на улице Ярцевской, 21 в Кунцеве.
2018.04.26-1524765832.2316_west-18-2018.pdf (6.3 МиБ)
На Западе Москвы: последние новости
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