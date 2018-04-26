Выпуск №18/505

27 апреля в столице стартует фестиваль «Московская весна a cappella»! Посмотреть выступления участников со всего мира в ЗАО можно на улице Ярцевской, 21 в Кунцеве.

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