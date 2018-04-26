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Фан-зона сборной Мексики на ЧМ-2018 станет самой большой в Москве
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Фан-зона сборной Мексики на ЧМ-2018 станет самой большой в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Фан-зона болельщиков сборной Мексики по футболу в Москве станет самой большой в городе на чемпионате мира по футболу, заявил глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин.
На встрече с и.о. мэра Мехико Хосе Амьевой он отметил, что располагается она в 200 метрах от Кремля. По словам Черемина, там же пройдет фестиваль мексиканской культуры.
"Скажу честно, сам был поражен большим мексиканским представительством. На чемпионате ожидаются десятки тысяч мексиканский болельщиков", — цитирует Черемина "Интерфакс". Амьев пообещал советовать мексиканским болельщикам прилежно себя вести.
Встреча с мэром Мехико состоялась в рамках Дней Москвы в столице Мексики, организованных департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы.
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