В майские праздники ограничат продажу алкоголя

В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя

Алкогольные напитки, а также воду и сок в стеклянной таре нельзя будет приобрести в местах массовых гуляний.

В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая, и в День Победы, 9 мая, в столице ограничат продажу алкоголя. Купить спиртное нельзя будет в магазинах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво. Кроме того, в эти дни ограничат продажу прохладительных напитков в стеклянной таре.

«Ограничение продажи алкоголя в праздничные дни необходимо для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», — рассказал глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая станут нерабочими днями. В это время в столице пройдет более 300 крупных мероприятий, концертов и выступлений. 1 мая на Красной площади традиционно состоится торжественная манифестация профсоюзов, а самыми яркими событиями станут парад военной техники на Красной площади и вечерний салют в честь Дня Победы. Его можно будет посмотреть на 33 площадках. Пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.