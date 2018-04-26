Ещё
В Москве пройдёт митинг в защиту Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митинг против блокировки Telegram пройдет в Москве 30 апреля 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
Власти Москвы согласовали представителям Либертарианской партии России проведение 30 апреля шествия и митинга против блокировки популярного мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в центре города. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс— службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Представителям Либертарианской партии России согласовано проведение 30 апреля акции против блокировки Telegram: с 14:00 до 15:00 запланировано шествие от ул. Маши Порываевой, д. 38 до проспекта Академика Сахарова, где с 15:00 до 16:00 около дома 9 пройдет митинг. Заявленное количество участников — до 5 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
ТАСС: последние новости
Время следования "Сапсана" между Москвой и Питером может сократиться на 5 минут Транспортная ситуация в Москве ухудшилась до девяти баллов Полиция обнаружила около 40 аптек в Москве, незаконно продававших наркотические препараты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях830
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому12
Пентагон решил пойти навстречу России37
Россия успокоила «запуганных» морпехов США98
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение