В Москве пройдёт митинг в защиту Telegram

Власти Москвы согласовали представителям Либертарианской партии России проведение 30 апреля шествия и митинга против блокировки популярного мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в центре города. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс— службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Представителям Либертарианской партии России согласовано проведение 30 апреля акции против блокировки Telegram: с 14:00 до 15:00 запланировано шествие от ул. Маши Порываевой, д. 38 до проспекта Академика Сахарова, где с 15:00 до 16:00 около дома 9 пройдет митинг. Заявленное количество участников — до 5 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.