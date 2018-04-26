Ночной поезд-челнок запустят в петербургском метро 30 апреля 

Ночной поезд-челнок запустят в Петербургском метрополитене в понедельник, 30 апреля, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.
Он будет курсировать между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная».
Как и в предыдущие годы, попасть на состав можно по ночам в праздничные и выходные дни с 01:00 до 03:00.
Его не будет в те ночи, когда метро и так работает круглосуточно, в том числе в День Города и День Победы.
Воспользоваться ночным поездом-челноком можно до 15 ноября.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.