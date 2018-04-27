В центре Москвы открылся сезон фонтанов

По традиции в городе запустили все фонтаны одновременно. Всего их на улицах Москвы около 600. Петр Бирюков отметил. Что за последние два года в столице было отремонтировано 247 фонтанов, еще 200 новых каскадов появилось за последние восемь лет в парках, скверах, на площадях и дворовых территориях.

Стоит отметить, что первый в этом году фонтан в Москве заработал в рамках весеннего фестиваля цветов в Зеркальном канале «Аптекарского огорода». У этого каскада не только эстетическая функция. Он должен максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми.

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