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В центре Москвы открылся сезон фонтанов
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В центре Москвы открылся сезон фонтанов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В центре Москвы стартовал сезон работы городских фонтанов. На Биржевой площади в присутствии заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова состоялось открытие нового каскада, информирует АГН «Москва».
По традиции в городе запустили все фонтаны одновременно. Всего их на улицах Москвы около 600. Петр Бирюков отметил. Что за последние два года в столице было отремонтировано 247 фонтанов, еще 200 новых каскадов появилось за последние восемь лет в парках, скверах, на площадях и дворовых территориях.
Стоит отметить, что первый в этом году фонтан в Москве заработал в рамках весеннего фестиваля цветов в Зеркальном канале «Аптекарского огорода». У этого каскада не только эстетическая функция. Он должен максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми.
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