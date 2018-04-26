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Изобрести заново. Неожиданные факты о велосипеде
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Изобрести заново. Неожиданные факты о велосипеде 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве открывается новый сезон велопроката. В этом году горожанам будет доступно больше станций и велосипедов, чем в прошлом году, а также обновленное приложение. Но сначала попробуйте пройти тест и узнайте самые интересные факты о велосипеде.
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