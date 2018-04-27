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Фонтан Таганского парка возобновил свою работу
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Фонтан Таганского парка возобновил свою работу 

Управа Таганского района города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Перед летним сезоном в большинстве зон отдыха Москвы открыли фонтаны. Таганский парк вошел это число. Работу его объекта возобновили 26 апреля.
— В преддверии летнего сезона фонтан нашего парка наконец-то открылся. Он является магнитом для множества посетителей и центральным объектом основной территории, — отметил сотрудник пресс-службы парка Дарья Розова.
Добавим, что фонтан долгое время был единственным в районе. Его конструкция сделана в современном стиле и напоминает резкий всплеск воды.
Остальные фонтаны в крупных парках Москвы тоже открыли 26 апреля.
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