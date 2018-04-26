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В Москве из-за репетиции парада образовались многокилометровые пробки
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В Москве из-за репетиции парада образовались многокилометровые пробки 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Многокилометровые пробки скопились на дорогах Москвы вечером в четверг, они могут достичь 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
На данный момент загруженность оценивается в 8 баллов.
Согласно сервису, сильные пробки зафиксированы на большей части Садового кольца, как по внешней, так и по внутренней стороне. Также скорости снижены на Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, а также на Пятницкой улице, улице Серафимовича, Новом Арбате по направлению в центр, на Воздвиженке и Знаменке. Кроме того, движение затруднено на севере, востоке, юго-востоке и юго-западе МКАД.
Согласно прогнозу сервиса, в 19.00 пробки могут достичь 9 баллов.
Ранее в четверг Центр организации дорожного движения попросил московских автомобилистов пересесть на городской транспорт из-за непогоды и репетиции парада Победы.
Как сообщалось, в связи с репетицией парада с 18.00 и до окончания мероприятия будут перекрыты Тверская улица от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской, улица Охотный ряд от Тверской до улицы Большая Дмитровка. В 22.40 перекрытия начнутся на участке Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская. Также перекроют участок Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская.
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