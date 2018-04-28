Около 100 тысяч москвичей не смогут выехать из РФ из-за долгов 

Почти 100 тысяч жителей столицы оказались невыездными накануне майских праздников. Об этом в субботу сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
"По состоянию на 28 апреля действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России", — сообщили ТАСС в управлении.
Общая сумма долга невыездных москвичей составляет более 314 млрд рублей.
Отмечается, что в прошлом году перед майскими праздниками под аналогичными ограничениями находились 55 тысяч москвичей.
Перед новогодними же праздниками не смогли покинуть пределы страны 83 тысячи жителей Москвы.