Около 100 тысяч москвичей не смогут выехать из РФ из-за долгов

Почти 100 тысяч жителей столицы оказались невыездными накануне майских праздников. Об этом в субботу сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве

"По состоянию на 28 апреля действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России ", — сообщили ТАСС в управлении.

Общая сумма долга невыездных москвичей составляет более 314 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлом году перед майскими праздниками под аналогичными ограничениями находились 55 тысяч москвичей.

Перед новогодними же праздниками не смогли покинуть пределы страны 83 тысячи жителей Москвы.