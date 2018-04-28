Ещё
Около 100 тысяч москвичей не смогут выехать из РФ из-за долгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 100 тысяч москвичей не смогут выехать из РФ из-за долгов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Почти 100 тысяч жителей столицы оказались невыездными накануне майских праздников. Об этом в субботу сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
"По состоянию на 28 апреля действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России", — сообщили ТАСС в управлении.
Общая сумма долга невыездных москвичей составляет более 314 млрд рублей.
Отмечается, что в прошлом году перед майскими праздниками под аналогичными ограничениями находились 55 тысяч москвичей.
Перед новогодними же праздниками не смогли покинуть пределы страны 83 тысячи жителей Москвы.
Российская Газета: последние новости
Власти Москвы объявили о строительстве новой ветки метро На МЦК допустили появление напольной навигации Первого мая в Москве перекроют центральные улицы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам251
Британия выгоняет россиян421
Объяснена высокая зарплата депутатов89
Лавров сделал заявление года162
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение