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Сезон городских фонтанов открылся в центре Москвы
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Сезон городских фонтанов открылся в центре Москвы 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
В Москве открылся сезон работы городских фонтанов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с Биржевой площади, где впервые был запущен новый городской фонтан.
«Сегодня в городе открываются по традиции все фонтаны. Городская система объединяет около 600 фонтанов.
Сегодня мы открываем сезон фонтанов открытием нового фонтана на Биржевой площади», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что только за последние восемь лет в Москве появилось приблизительно 200 новых фонтанов — это фонтаны во дворовых территориях, парках, скверах, на центральных площадях и улицах.
П. Бирюков также напомнил, что за последние два года было отремонтировано 247 фонтанов.
Ранее сообщалось, что сезон фонтанов планируется открыть в столице в конце апреля, все фонтаны запускаются одновременно, в настоящее время на балансе ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов.
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