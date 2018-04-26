Сезон городских фонтанов открылся в центре Москвы

«Сегодня в городе открываются по традиции все фонтаны. Городская система объединяет около 600 фонтанов.

Сегодня мы открываем сезон фонтанов открытием нового фонтана на Биржевой площади», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что только за последние восемь лет в Москве появилось приблизительно 200 новых фонтанов — это фонтаны во дворовых территориях, парках, скверах, на центральных площадях и улицах.

П. Бирюков также напомнил, что за последние два года было отремонтировано 247 фонтанов.

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов планируется открыть в столице в конце апреля, все фонтаны запускаются одновременно, в настоящее время на балансе ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов.