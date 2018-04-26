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Открылся сезон фонтанов
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В Москве открылся сезон фонтанов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Торжественная церемония открытия сезона фонтанов прошла в четверг вечером на Биржевой площади, в ней принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в городе открываются все фонтаны", — сказал Бирюков.
Он уточнил, что в Москве насчитывается около 600 фонтанов, только за последние восемь лет их прибавилось около 200.
"Это фонтаны и во дворовых территориях, и в парках, и в скверах, и на центральных площадях и улицах", — сказал глава комплекса городского хозяйства.
По его информации, только за последние два года в Москве отремонтированы 247 фонтанов, в том числе фонтанные группы на ВДНХ.
Запуская новый фонтан на Биржевой площади, заммэра напомнил, что еще недавно на этом месте была парковка, а место было неухоженным.
"В прошлом году по программе "Моя улица" были благоустроены Рыбный, Безымянный и Богоявленский переулки, а здесь был сооружен этот уникальный фонтан", — добавил Бирюков.
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