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Наземный транспорт в Братееве изменит маршрут на время репетиций военного парада
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Наземный транспорт в Братееве изменит маршрут на время репетиций военного парада 

Управа района Братеево города Москвы 57 минут назад
Фото: Братеево
Автобус №Н5 изменит маршрут следования на время репетиций военного парада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в четверг, 26 апреля.
Репетиции парада Победы пройдут 26 апреля и 3 мая. В эти дни ночной автобус №Н5, маршрут которого лежит от Каширского шоссе до станции метро «Китай-город» через улицу Братеевская и детскую музыкальную школу района. 26 апреля и 3 мая автобус №Н5 проследует до станции метрополитена «Таганская».
Отмечается, что изменения в маршруте следования произойдут после 15:30 — на время выдвижения колонн техники. Ознакомиться с полным списком автобусов, маршруты которых изменятся, можно на сайте «Мосгортранса».
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