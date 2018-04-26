Наземный транспорт в Братееве изменит маршрут на время репетиций военного парада

Автобус №Н5 изменит маршрут следования на время репетиций военного парада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в четверг, 26 апреля.

Репетиции парада Победы пройдут 26 апреля и 3 мая. В эти дни ночной автобус №Н5, маршрут которого лежит от Каширского шоссе до станции метро «Китай-город» через улицу Братеевская и детскую музыкальную школу района. 26 апреля и 3 мая автобус №Н5 проследует до станции метрополитена «Таганская».

Отмечается, что изменения в маршруте следования произойдут после 15:30 — на время выдвижения колонн техники. Ознакомиться с полным списком автобусов, маршруты которых изменятся, можно на сайте «Мосгортранса».