Остановка «Митинская улица, 32» сменила свое название

Остановка «Митинская улица, 32» автобусов № 266, 614, 741, 959, С3, С11 на Митинской улице при следовании от станции метро «Митино» получила новое название «Митинская улица, 26». Об этом сообщил портал правительства Москвы.

С 15 апреля, напомним, в автобусах № 904 «4-й микрорайон Митина» — «Метро „Китай-город“ и № 904к „4-й микрорайон Митина“ — „Тверская Застава“ за проезд можно расплатиться и с помощью банковской карты, и с помощью смартфона. Транспорт оборудовали валидаторами нового образца. (фср)