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В майские праздники жители Митина смогут бесплатно припарковаться на улицах столицы
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В майские праздники жители Митина смогут бесплатно припарковаться на улицах столицы 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В майские праздники (29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая) парковка в столице будет бесплатной. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.
30 апреля, 1 и 2 мая городской наземный транспорт будет работать по расписанию субботы и воскресенья. Наибольшее количество автобусов, троллейбусов и трамваев выйдет в рейсы с 12.00 до 19.00. По расписанию выходного дня наземный транспорт будет работать и 9 мая.
В праздничные дни — 30 апреля, 1, 2 и 9 мая — московское метро и МЦК будут работать в обычном режиме, до 01.00. (ср)
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