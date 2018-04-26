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Определен лучший учитель Москвы 

Мослента 49 минут назад
Стал известен победитель конкурса «Учитель года Москвы — 2018». Его объявил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.
«По решению большого жюри, победителем в номинации «Учитель года» Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы 2018» становится учитель информатики и технологии школы №1540 Игнатов Игнат Андреевич», — сказал он.
Как сообщает агентство «Москва», ранее в столице объявили 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы — 2018».
Конкурс проходит в три этапа, первый начался в августе 2017 года. В нем приняли участие около 11 тысяч учителей, 120 призеров и 40 победителей прошли во второй этап. В третьем этапе участвовали всего 30 финалистов. Преподаватели представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам.
Московский городской конкурс «Учитель года» проводится в столице с 1991 года.
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