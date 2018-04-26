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Два автобуса в Останкине изменят маршруты 3 мая
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Два автобуса в Останкине изменят маршруты 3 мая 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Два автобуса — № 15 и м9 — изменят маршруты 3 мая. Как сообщили в ГУП «Мосгортранс», это связано с проведением репетиций военного парада на Красной площади.
Так, начиная с 15.30 и до окончания мероприятий наземный транспорт будет следовать следующими маршрутами: № 15 — от ВДНХ (южная) до площади Петровские Ворота вместо Новодевичьего монастыря, а М9 довезет пассажиров от станции метро «Владыкино» до Капельского переулка.
Отмечается, что изменения затронут и ночные автобусы. С полуночи до окончания мероприятий автобус № Н6 будет курсировать от Осташковской улицы до Капельского переулка. (иб)
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