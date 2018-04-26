Ещё
В районе прошли публичные слушания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе прошли публичные слушания 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Вчера прошло общее собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта — Южного участка линии, Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» Московского метрополитена.
Собрание провели в школе № 538 по адресу: ул. Каховка, д. 19, к. 2.
С докладами выступили Константин Владимирович Лехт (начальник Управления внеуличного транспорта Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы) и Юлия Александровна Фролова (ведущий инженер ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»).
Участники слушания внесли свои предложения и задали много вопросов.
Было предложено:
— поставить шумозащитные экраны на время строительства станции и соблюдать при строительстве закон о тишине;
— построить второй выход на станции метро «Севастопольская» и сделать второй переход на станцию «Каховская»;
— присвоить новой станции название «Зюзино»;
— произвести по окончании строительства компенсацию не меньшего количества зеленых насаждений;
— сохранить наземные пешеходные переходы со светофором на пересечении ул. Каховка и Севастопольского проспекта, на пешеходном переходе у поликлиники № 33.
А один из жителей рассказал стихотворение о Зюзине и сообщил, что недавно закончил сагу о московском метро.
Каховка: последние новости
Собянин отметил значительное расширение сети велопроката в Москве Москвичи могут узнать график отключения горячей воды Новый тематический поезд запустили в метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях120
Собчак смогла договориться с Киевом299
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США51
Макаревич снова оскорбил россиян1157
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение