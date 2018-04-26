В районе прошли публичные слушания

Вчера прошло общее собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта — Южного участка линии, Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» Московского метрополитена.

Собрание провели в школе № 538 по адресу: ул. Каховка, д. 19, к. 2.

С докладами выступили Константин Владимирович Лехт (начальник Управления внеуличного транспорта Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы ) и Юлия Александровна Фролова (ведущий инженер ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»).

Участники слушания внесли свои предложения и задали много вопросов.

Было предложено:

— поставить шумозащитные экраны на время строительства станции и соблюдать при строительстве закон о тишине;

— построить второй выход на станции метро «Севастопольская» и сделать второй переход на станцию «Каховская»;

— присвоить новой станции название «Зюзино»;

— произвести по окончании строительства компенсацию не меньшего количества зеленых насаждений;

— сохранить наземные пешеходные переходы со светофором на пересечении ул. Каховка и Севастопольского проспекта, на пешеходном переходе у поликлиники № 33.

А один из жителей рассказал стихотворение о Зюзине и сообщил, что недавно закончил сагу о московском метро.