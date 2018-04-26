Репетиции военного парада изменят движение транспорта в Нижнем Новгороде

29 апреля 09.30 до 14.00 движение автобусов маршрутов №№ 19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Ульянова, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Ульянова, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от площади Сенной в направлении площади Минина и Пожарского, будет организовано по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении — по улицам Ульянова, Пискунова, Минина и далее — по маршруту.

Разворот автобусов маршрутов №№ 1, 68, Т-4, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов №№ 19, 40, 45, 52, 90, следующих в направлении площади Сенной, будет организована остановка в районе дома № 1 по улице Ульянова.

Путь следования троллейбусов маршрутов №№ 9, 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы.

30 апреля с 09.30 до 14.00 будет прекращено движение автобусов маршрута № 5.

3 и 5 мая с 09.30 до 14.00 и 7 мая с 08.30 до 14.00 движение трамваев маршрута №2, следующих от остановки «Черный Пруд», будет организовано по улицам Ильинской, Белинского, Ошарской, Кузнечихинской до остановки «Лапшиха». В обратном направлении — по той же схеме.

Путь следования автобусов маршрутов №№ 1, 68, Т-4, троллейбусов маршрутов №№ 9, 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы, автобусов маршрута № Т-31 — до улицы Пискунова.

Движение автобусов маршрутов №№ 19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 3, 61, 71, Т-41, Т-71, 92 следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Горького, Ижорской, Белинского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрута № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорской, Белинского и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута № Т-47, следующих от Канавинского моста в направлении площади Лядова, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута № 91, следующих от улицы Ванеева в направлении Канавинского моста, будет организовано по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту. В обратном направлении — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршруту.