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Автобусы в Нижнем Новгороде изменят маршруты 1 мая
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Автобусы в Нижнем Новгороде изменят маршруты 1 мая 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Маршруты изменятся с 07.30 до 14.00 1 мая 2018 года. Об этом сообщили в администрации города.
Автобусы № 19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварская, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.
Автобусы № 3, 61, 70, 71, Т-41, Т-71, 92 следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.
Автобус № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной — по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршруту.
Автобусы №Т-47, следующих от Канавинского моста в направлении площади Лядова, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту. В обратном направлении по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.
Автобусы № 91, следующих от улицы Ванеева в направлении Канавинского моста, поедут по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту. В обратном направлении — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршруту.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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