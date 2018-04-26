Ещё
Стало известно, когда в Москве распустится сакура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, когда в Москве распустится сакура 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Сакура в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распуститься в начале мая. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Она отметила, что в настоящее время сад окутан медовым ароматом из-за пика цветения первоцветов. Кроме того, пресс-секретарь сада рассказала, что на днях там распустятся первые магнолии, в начале мая зацветет сакура и плодовые деревья.
В Японском саду цветение сакуры ожидается 1-2 мая, в Главном ботанического саду им. Н. Цицина РАН. Японский сад откроется для посетителей уже завтра. Побывать в нем можно будет до середины осени.
Управа района Коньково: последние новости
В Москве приступили к строительству новой станции метро До 25 градусов тепла обещают синоптики москвичам в начале мая Горожане могут узнать график отключения и включения горячей воды можно на mos.ru
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях120
Собчак смогла договориться с Киевом299
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Россия успокоила «запуганных» морпехов США51
Макаревич снова оскорбил россиян1157
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение