Стало известно, когда в Москве распустится сакура

Она отметила, что в настоящее время сад окутан медовым ароматом из-за пика цветения первоцветов. Кроме того, пресс-секретарь сада рассказала, что на днях там распустятся первые магнолии, в начале мая зацветет сакура и плодовые деревья.