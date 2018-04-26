Стало известно, когда в Москве распустится сакура 

Сакура в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распуститься в начале мая. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Она отметила, что в настоящее время сад окутан медовым ароматом из-за пика цветения первоцветов. Кроме того, пресс-секретарь сада рассказала, что на днях там распустятся первые магнолии, в начале мая зацветет сакура и плодовые деревья.
В Японском саду цветение сакуры ожидается 1-2 мая, в Главном ботанического саду им. Н. Цицина РАН. Японский сад откроется для посетителей уже завтра. Побывать в нем можно будет до середины осени.