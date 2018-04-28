Подземные воды объемом с 600 ванн в час заливали стройку станции метро «Верхние Лихоборы»

Метростроевцы столкнулись с сильнейшим притоком воды при работах на станции «Верхние Лихоборы», каждый час прибывала вода объемом около 600 домашних ванн, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков

По его словам, столичный метрополитен сегодня развивается стремительно. Только с начала этого открылось восемь новых станций.

«Три последние станции − «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии сооружены нашей организацией. Этот участок стал одним из самых трудоемких в истории московского метростроения — мы столкнулись с большим водопритоком. На «Верхних Лихоборах» он достигал 450 кубометров в час», — сказал Жуков.

По его словам, за один час в станционный комплекс вливался объем воды, примерно равный 600 домашним ваннам. Чтобы справиться с таким напором, строителям пришлось применять и классический метод откачки, и химический — двухкомпонентную смолу.

«Мосметрострой» будет заниматься продлением этой линии. Мы выиграли конкурс на выполнение комплекса работ по строительству перегонных тоннелей, станционных комплексов и притоннельных сооружений станций «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» («Дмитровское шоссе»). В будущем это позволит улучшить транспортные возможности тысяч москвичей и обеспечит комфортную пересадку пассажиров на другие линии метро, поезда Савеловского направления и наземный транспорт», — сказал Жуков.

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