Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 апреля 

10:00 — Фестиваль «Формула жизни».
10:45 — Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрит ход работ по строительству Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
12:00 — Госинспекция по недвижимости Москвы проведет рейд.
12:30 — Пресс-конференция шоумена Максима Галкина.
14:00 — Осмотр хода работ по ремонту дорожного полотна на ул. Косыгина.
Фотоматериалы:
11:15 — Булгаковский субботник в сквере на Патриарших прудах.
11:30 — Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan на ВДНХ.