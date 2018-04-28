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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Фестиваль «Формула жизни».
10:45 — Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрит ход работ по строительству Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
12:00 — Госинспекция по недвижимости Москвы проведет рейд.
12:30 — Пресс-конференция шоумена Максима Галкина.
14:00 — Осмотр хода работ по ремонту дорожного полотна на ул. Косыгина.
Фотоматериалы:
11:15 — Булгаковский субботник в сквере на Патриарших прудах.
11:30 — Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan на ВДНХ.
Агентство «Москва»: последние новости
Часть платформы станции метро «Кунцевская» Филевской линии будет закрыта с 28 апреля из-за ремонта П.Бирюков: Стационарные пожарные посты могут появиться в детских лагерях столичного региона Высадку 4,7 млн виол в Москве закончат до 1 мая
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