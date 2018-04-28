Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 апреля

10:00 — Фестиваль «Формула жизни».

10:45 — Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин осмотрит ход работ по строительству Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

12:00 — Госинспекция по недвижимости Москвы проведет рейд.

12:30 — Пресс-конференция шоумена Максима Галкина.

14:00 — Осмотр хода работ по ремонту дорожного полотна на ул. Косыгина.

Фотоматериалы:

11:15 — Булгаковский субботник в сквере на Патриарших прудах.

11:30 — Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan на ВДНХ.